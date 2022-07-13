Нетаниягу: Только реальная военная угроза может остановить Иран

Нетаниягу говорит, что надеется, что такие угрозы «сдержат» Иран, а если нет, то «тогда нет другого выбора, кроме как привести их в действие».

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил журналистам после прибытия президента США Джо Байдена, что Иран можно остановить только военной угрозой.

«Для того чтобы остановить такие режимы, как иранский, недостаточно экономических санкций, недостаточно дипломатических санкций», — говорит Нетаниягу, который не участвовал в официальной церемонии приветствия президента США, но пожал ему руку. «Нет способа остановить Иран без убедительной военной угрозы».

Байден не упомянул Иран в своем выступлении после приземления, но премьер-министр Яир Лапид и президент Ицхак Герцог заявили, что противодействие ядерной программе Ирана является главным приоритетом.

Ранее Курсор писал, что Иран арестовал генерала КСИР, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Генерал Али Насири был арестован через два месяца после того, как несколько десятков сотрудников программы противоракетной обороны министерства обороны Ирана были арестованы за утечку секретной военной информации.

Курсор также сообщал, что иранцам, состоявшим в КСИР, разрешили въезжать в США. Бывшим военнослужащим КСИР будет разрешен въезд в США, если они «не представляют опасности для безопасности США».