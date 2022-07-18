Нетаниягу встретился с британскими депутатами в Лондоне

Бывший премьер-министр Израиля сегодня выступил в Британском исследовательском институте, а также встретился с членами парламента от Консервативной партии.

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжил сегодня свой официальный визит в Лондон.

Сегодня утром Нетаниягу выступил в Британском исследовательском институте, который считается площадкой для «обмена политикой», чтобы обсудить вопросы экономики, внешней политики и безопасности. Позже он встретился с министром финансов Великобритании Надимом Захави.

Политик встретился с членами парламента от Консервативной партии, с которыми он обсудил важность их твердой поддержки Израиля и их важную позицию в поддержку британской еврейской общины и против антисемитизма.

Нетаниягу также встретился с послом Израиля в Великобритании Ципи Хотовели. Ожидается, что завтра бывший премьер-министр и его супруга Сара вернутся в Израиль.

Курсор ранее писал, что Нетаниягу наложил вето на пожертвование в размере 3 млн долл. Центру Переса. Ключевой свидетель на процессе по делу о коррупции лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу утверждает, что бывший премьер-министр наложил вето на пожертвование в размере 3 миллионов долларов Центру Переса, сделанное австралийским миллиардером Джеймсом Пакером.

Кроме того, Нетаниягу заявил Байдену, что Иран не остановить без надежного военного варианта. Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел с президентом США Джо Байденом 20-минутную встречу, во время которой они обсудили многие вопросы, в частности иранскую угрозу.