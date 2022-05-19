Нетаниягу заранее знал о намерении Ринави Зоаби выйти из коалиции

Израильские СМИ сообщают о том, что Ринави Зоаби несколько дней назад сказала депутату Йинону Азулаю о намерении выйти из коалиции. Азулай передал эту информацию Дери, а Дери, в свою очередь, поделился сведениями с Нетаниягу.

Хотя лидеры коалиции были застигнуты врасплох неожиданным заявлением члена МЕРЕЦ Гайды Ринави Зоаби о выходе из коалиции, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу узнал об этом заранее.

Ссылаясь на оппозиционные источники, СМИ сообщают, что Ринави Зоаби в последние дни говорила о своих опасениях и соображениях с депутатом Йиноном Азулаем из оппозиционной партии ШАС, с которым она близка. Затем Азулай рассказал лидеру ШАС Арье Дери, который, в свою очередь, проинформировал Нетаниягу, говорится в отчете.

Азулай также неоднократно пытался убедить Ринави Зоаби отказаться от поддержки правительства.

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.

Также сообщалось, что Ринави Зоаби не выдвинула никаких требований коалиции. Ринави Зоаби, по сообщениям ее представителя, сейчас не выдвигает никаких требований правительству, а просто покинула коалиции и отозвала свою кандидатуру на пост консула в Китае.