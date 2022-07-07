Нетаниягу поблагодарил Джонсона за твердую позицию в борьбе с антисемитизмом

Бывший премьер-министр Израиля и глава партии Ликуд выразил свою благодарность Борису Джонсону за «дружбу и за укрепление связей между Великобританией и Израилем».

Председатель оппозиции Биньямин Нетаниягу благодарит уходящего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его «дружбу» после заявления последнего об отставке, сделанного ранее сегодня.

«Спасибо вам, премьер-министр Борис Джонсон, за вашу дружбу и за укрепление связей между Великобританией и Израилем. Я ценю вашу твердую позицию в противостоянии антисемитизму и ваши усилия по дальнейшему укреплению связей в области торговли, технологий и безопасности между нашими двумя странами. Наилучшие пожелания Вам и Вашей семье», — написал Нетаниягу в Твиттере.

Курсор ранее писал, что в Украине отреагировали на отставку Бориса Джонсона. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину в борьбе против российских захватчиков. В трудные времена всегда есть возможность проявить себя, считает Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины.

Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.