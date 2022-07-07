В Украине отреагировали на отставку Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину в борьбе против российских захватчиков. В трудные времена всегда есть возможность проявить себя, считает Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины.
«Быть лидером — значит называть русское зло злом и брать на себя ответственность в самые трудные времена», — сказал он.
Подоляк поблагодарил Джонсона за поддержку Украины и отметил, что он был первым, кто хотел изменить принципы политики. Он отметил, что у Украины есть все, за что можно бороться, в частности, благодаря Джонсону.
Как сообщал Курсор, Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 7 июля ликвидировали около 36 тысяч 650 российских военных. Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали минимум 150 оккупантов. И это только официально подтвержденные случаи, реальное число уничтоженных солдат рф* может быть куда выше.
Также сообщалось, что названы главные кандидаты на пост нового премьер-министра Великобритании. После объявления об отставке Джонсона в сети появилось множество слухов и предположений о том, кто станет новым премьер-министром Великобритании. На данный момент самым вероятным назначением считают министра обороны Бена Уоллеса.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!