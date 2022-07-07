В Украине отреагировали на отставку Бориса Джонсона

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что Борис Джонсон был одним из первых мировых лидеров, прибывших в Киев, несмотря на риск ракетных обстрелов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одним из первых поддержал Украину в борьбе против российских захватчиков. В трудные времена всегда есть возможность проявить себя, считает Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины.

«Быть лидером — значит называть русское зло злом и брать на себя ответственность в самые трудные времена», — сказал он.

Подоляк поблагодарил Джонсона за поддержку Украины и отметил, что он был первым, кто хотел изменить принципы политики. Он отметил, что у Украины есть все, за что можно бороться, в частности, благодаря Джонсону.