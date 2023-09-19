Нетаниягу встретился с канцлером Германии Шольцем – что они обсудили

Глава Ликуда рассказал, что он "однозначно дал понять".

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Я однозначно дал понять, что нельзя мириться с заявлением Ирана об удалении инспекторов МАГАТЭ с иранских ядерных объектов. Мы обсудили продолжение сотрудничества в области безопасности между странами, в первую очередь недавно заключенное соглашение на поставку комплекса ПВО Хец-3", – заявил Нетаниягу.

Журналисты со ссылкой на слова наблюдателей пишут, что участниками переговоров также стали директор внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа, глава Совета национальной безопасности Цахи Ханегби и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

Ранее мы писали о реакции главы МИД Израиля Эли Коэна на заявление президента США Джо Байдена, с которым он выступил на Генеральной Ассамблее ООН. По словам дипломата, в Иерусалиме приветствуют усилия американского лидера касательно содействия мира и нормализации на Ближнем Востоке, а также продвижения плана транспортной связи между странами Персидского залива и Европой через Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль.

Коэн заявил, что благодаря этой беспрецедентной инициативе укрепится Ближний Восток и весь регион. Он добавил, что США и Израиль являются союзниками с общими ценностями и мировоззрением, а также страны продолжат укреплять отношения и сотрудничество в каждой области.

Также "Курсор" сообщал, о чем Нетаниягу проинформирует Зеленского в ходе встречи.