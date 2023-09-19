О чем Нетаниягу проинформирует Зеленского в ходе встречи – СМИ выяснили новые подробности

Глава израильского правительства может не дать зеленый свет в одном из вопросов.

Появились новые подробности о грядущей встрече премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на политические источники.

По их словам, Нетаниягу проинформирует украинского лидера о том, когда фактически задействуют в Украине израильскую систему раннего оповещения (Цева адом). Также премьер-министр, как утверждают источники, не даст зеленый свет на передачу оборонных систем и технологий для перехвата дронов.

Напомним, что сегодня, 19 сентября, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке состоится встреча Нетаниягу и Зеленского. Есть информация, что президент Украины сосредоточится на противоракетной обороне, так как "есть только 5 стран, производящих эффективную противоракетную оборону, и Израиль – одна из них".

В Украине полагают, что Нетаниягу воспользуется встречей как предлогом, чтобы не принимать приглашение Зеленского посетить Киев.

«Нетаниягу – единственный лидер дружественного государства, который не посещал страну во время войны», – заявил украинский чиновник.

Как пишут журналисты, в Киеве все еще надеются на то, что Украину посетит президент Ицхак Герцог или спикер Кнессета Амир Охана.

"Курсор" сообщал, что президент Ирана выступил с резким заявлением в адрес Израиля на Генассамблее ООН.