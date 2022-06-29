Объединенный список заявил, что еще не решил, будет ли он поддерживать законопроект о безвизовом режиме с США

Источники в партии говорят, что законопроект, призванный помочь продвижению Израиля к присоединению к Программе безвизового режима США, не является приоритетом Объединенного списка.

Арабское большинство в Объединенном списке еще не решило, будет ли оно поддерживать коалиционные партии, если они попытаются провести через Кнессет закон, направленный на облегчение безвизового въезда в США.

«Мы еще не решили [как голосовать]», — говорит представитель лидера фракции Аймана Одеха.

Поскольку законопроект будет рассматриваться только в первом чтении, он, скорее всего, попадет в период после роспуска, в течение которого законодательство может быть принято только на основе соглашения между партиями Кнессета, и вряд ли продвинется вперед при оппозиции Ликуда.

Ранее Курсор писал, что стало известно, когда может состояться приведение к присяге Яира Лапида. Если Кнессет проголосует за самороспуск сегодня в среду, то это приведет к прекращению премьерских полномочий Беннета.

Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета.