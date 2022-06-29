Стало известно, когда может состояться приведение к присяге Лапида

Сроки проведения выборов этой осенью еще не определены, но были сужены до вторника, 25 октября, или вторника, 1 ноября, при этом оппозиция выступает за более раннюю дату, а коалиция настаивает на более поздней дате.

После выбора даты новых выборов и роспуска Кнессета заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Яир Лапид заменит Беннета на посту премьер-министра, а Беннет станет заместителем премьер-министра.

Ожидается, что приведение к присяге состоится в полночь со среды на четверг, а официальная церемония состоится в четверг.

После приведения к присяге Лапид переедет в частную резиденцию в 200 метрах от официальной резиденции премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме. Официальная резиденция в настоящее время находится на реконструкции.

Ранее Курсор писал, что депутат Ликуда опроверг слухи о формировании правительства с РААМ. Депутат Ликуда Давид Амсалем заявил, что его слова о том, что партия РААМ может присоединиться к следующему правительству, были вырваны из контекста и не соответствуют действительности.

Редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении.