Стало известно, когда может состояться приведение к присяге Лапида

09:50, Сегодня
Новости Израиля, Политика
Яир Лапид фото
Фото: Еш Атид

Кнессет проголосует за самороспуск сегодня в среду, что приведет к прекращению премьерских полномочий Беннета.

Кнессет 24-го созыва собирается распуститься в среду, что ознаменует окончание срока полномочий премьер-министра Нафтали Беннета.

Об этом пишет Arutz Sheva.‏

Планируется, что Кнессет завершит принятие закона и распустится сегодня вечером, при этом два последних голосования, как ожидается, пройдут без каких-либо проблем, так как коалиция и оппозиция достигли соглашения об увеличении финансирования избирательной кампании партий на следующих выборах.

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Автор материала:
Ирен Давид
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