Офис президента заявил о захвате ЧАЕС войсками РФ

Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.
Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Украинской правде.
«После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно», – заявил Подоляк.
Он добавил, что после абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении «невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности».
В Офисе президента считают, что это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или «воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты».
Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.
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