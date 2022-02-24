Офис президента заявил о захвате ЧАЕС войсками РФ

После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен, констатировал Михаил Подоляк.

Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Украинской правде.

«После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно», – заявил Подоляк.

Он добавил, что после абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении «невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности».

В Офисе президента считают, что это одна из серьезнейших угроз Европе сегодня, поскольку российские войска могут готовить провокации на ЧАЭС, или «воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти безусловно опаснейшие объекты».

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.

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