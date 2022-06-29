Ограничения на въезд иностранцев в Иудею и Самарию будут отложены

Решение было принято после переговоров министра обороны Ганца с официальными лицами США, которые выступили с резкой критикой некоторых частей процедуры.

Согласно сообщению 13 канала, по просьбе администрации США и в знак доброй воли в преддверии визита Байдена, запланированного на 13 июля, ужесточение условий въезда иностранцев в Иудею и Самарию будет отложено на два месяца, в течение которых оно будет пересмотрено.

Официальное заявление по этому вопросу будет направлено на утверждение Высшего суда в ближайшее время.

В сообщении говорится, что за последние несколько недель администрация Байдена «выразила резкое недовольство этим шагом — отчасти потому, что он распространяется на граждан США, а также на ученых, желающих посетить территорию». Израиль, со своей стороны, не гарантировал, что отменит этот шаг, но отказался от него на данный момент, пытаясь не ставить американцев в неловкое положение в преддверии визита Байдена».

В заявлении Белого дома говорится, что Байден посетит Ближний Восток «для укрепления приверженности Соединенных Штатов безопасности и процветанию Израиля».

Напомним, что премьер-министр Нафтали Беннет тоже выступит на киберконференции в Тель-Авивском университете и предупредил, что Иран «заплатит цену», если будет вмешиваться в израильскую киберинфраструктуру.

Ранее Курсор писал, что власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что планируются переговоры с Израилем по поводу исправления этой ситуации.