Посол Украины: запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни

Ранее власти Израиля приняли решение запретить украинским женщинам и детям, не имеющим электронной визы, въезд в страну.

Посольство Украины в Израиле напомнило о том, что ранее правительство Израиля в одностороннем порядке, вопреки договоренностям, запретило въезд украинским женщинам и детям, у которых нет электронной визы. Все это — на фоне войны в Украине и постоянных ракетных ударов по городам.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что планируются переговоры с Израилем по поводу исправления этой ситуации.

«Это решение угрожает жизни. Тем временем российские и белорусские олигархи свободно въезжают в Израиль», — говорится в заявлении посольства.

Ранее сообщалось о том, что в Израиль с момента начала полномасштабной войны в Украине въехало более тридцати тысяч украинцев.