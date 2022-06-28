Посол Украины: запрет на въезд украинцев без электронной визы угрожает жизни

Посольство Украины в Израиле напомнило о том, что ранее правительство Израиля в одностороннем порядке, вопреки договоренностям, запретило въезд украинским женщинам и детям, у которых нет электронной визы. Все это — на фоне войны в Украине и постоянных ракетных ударов по городам.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что планируются переговоры с Израилем по поводу исправления этой ситуации.
«Это решение угрожает жизни. Тем временем российские и белорусские олигархи свободно въезжают в Израиль», — говорится в заявлении посольства.
Ранее сообщалось о том, что в Израиль с момента начала полномасштабной войны в Украине въехало более тридцати тысяч украинцев.
Ранее Курсор писал, что эксперт озвучил вероятность российского ядерного удара по Украине. Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что в россии* обсуждалось применение тактического ядерного оружия в ходе войны в Украине.
Также сообщалось, что Украина рассматривает вопрос о приостановке безвизового режима для израильтян. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук также выразил разочарование позицией Израиля в отношении российского полномасштабного вторжения.
Кроме того, посол Украины в Израиле заявлял: «Наши города бомбят — пришлите нам Железный купол». Представитель Киева провел пресс-конференцию и выразил разочарование поведением правительства Беннета-Лапида в оказании помощи его стране. «Правительство должно решить, является ли оно частью западного мира или нет», — сказал он.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!