Окончательное чтение по законопроекту Саара отложено до следующей недели

Правящей коалиции не хватает большинства без премьер-министра Беннета — именно поэтому Саар принял решение отложить голосование по законопроекту, ограничивающему срок правления премьер-министра.

Министр юстиции Гидеон Саар объявил, что окончательное чтение законопроекта, ограничивающего срок пребывания на посту премьер-министра максимум восемью годами, будет отложено до следующей недели, после того как в Кнессете была активная ночь.

Коалиции, очевидно, не хватает большинства без премьер-министра Нафтали Беннета, который встречается с канцлером Германии Олафом Шольцем. Оппозиционные законодатели сняли все свои оговорки, которые отложили бы голосование до приезда Беннета, что вынудило Саара отложить чтение.

«Закон прошел ночью и в утренние часы во втором чтении. Все его пункты были одобрены необходимым большинством… На следующей неделе мы будем голосовать в третьем чтении, и, даст Бог, работа будет завершена», — написал Саар в Твиттере.

Курсор ранее писал, что Ицхак Герцог завтра отправится на Кипр с дипломатическим визитом. Президент Ицхак Герцог завтра отправляется на Кипр, менее чем через неделю после посещения Греции. Оба визита рассматриваются как послание поддержки региональным союзникам Израиля перед его запланированной поездкой в Турцию.

Кроме того, суд Иерусалима приостановил выселение палестинской семьи из Шимон а-Цадика. Семья Салем не будет выселена из дома в Шимон а-Цадик, по крайней мере до того момента, пока в суде не будет рассмотрена апелляция, поданная палестинской семьей.

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