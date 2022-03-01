Ицхак Герцог завтра отправится на Кипр с дипломатическим визитом

Президент Израиля пробудет на Кипре всего несколько часов, но за это время он встретится с президентом Кипра, а также проведет двустороннюю встречу для обсуждения отношений.

Президент Ицхак Герцог завтра отправляется на Кипр, менее чем через неделю после посещения Греции. Оба визита рассматриваются как послание поддержки региональным союзникам Израиля перед его запланированной поездкой в Турцию.

Герцог пробудет на Кипре — менее часа полета из Тель-Авива — всего несколько часов, встретится с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, а также проведет большую двустороннюю встречу для обсуждения отношений.

Ожидается, что президент вернется в Израиль завтра днем.

Курсор также писал, что Ганц заявил, что Израиль увеличит число палестинских рабочих из Газы. Министр обороны Бени Ганц заявил, что Израиль планирует увеличить число палестинских рабочих, которые могут въезжать в Израиль из сектора Газа.

Кроме того, суд Иерусалима приостановил выселение палестинской семьи из Шимон а-Цадика. Семья Салем не будет выселена из дома в Шимон а-Цадик, по крайней мере до того момента, пока в суде не будет рассмотрена апелляция, поданная палестинской семьей.

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