Беннет: ЦАХАЛ начнет использовать лазерную ПВО в течение года

ЦАХАЛ начнет использовать лазерную систему ПВО в течение следующего года, объявил премьер-министр Нафтали Беннет, выступая во вторник в Институте исследований национальной безопасности (INSS).

Об этом пишет JPost.

Сначала система будет использоваться в пробном режиме на юге Израиля, а затем начнет применяться в оперативном режиме в других местах.

«Это позволит нам в среднесрочной и долгосрочной перспективе окружить ИзраилКь лазерной стеной, которая защитит нас от ракет, реактивных снарядов, БПЛА и других угроз и фактически отнимет у врага самую сильную карту, которую он имеет против нас», — сказал Беннет.

Курсор ранее писал, что Беннет заявил, что у Израиля впереди трудные 10-14 дней в битве с Омикроном. В то время как министры кабинета по коронавирусу собираются для обсуждения состояния волны «Омикрон«, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль находится «на пике битвы» против этого варианта.

Кроме того, Беннет сообщил, что войска ЦАХАЛ увидят повышение зарплаты к концу недели. После более чем пятилетней стагнации заработная плата бойцов ЦАХАЛ на передовой увеличится с 1 600 шекелей до примерно 2 400 шекелей в месяц, а в подразделениях боевой поддержки зарплата увеличится с 800 шекелей до 1200 шекелей.