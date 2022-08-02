ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань (обновляется)

Американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с минуты на минуту прибудет на Тайвань. Удастся ли ей это сделать — следим в режиме онлайн.

18:12 — «Китай в ответ на визит Пелоси на Тайвань примет все необходимые меры для защиты государственного суверенитета» — МИД КНР

18:07 — «США хотят с помощью Тайваня сдерживать Китай, это очень опасная игра с огнем» — МИД КНР.

18:04 — Пелоси заявила, что США продолжают выступать против односторонних попыток «изменить статус-кво» по вопросу Тайваня.

18:02 — «Визит Пелоси на Тайвань серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения трех китайско-американских коммюнике» — МИД КНР.

17:54 — Нэнси Пелоси вышла из самолёта.

17:52 — Ожидается выход пассажиров самолёта.

17:50 — В СМИ сообщают о боевом контакте между истребителями ВВС Тайваня и Китая. Сообщается, что тайваньский самолёт открыл предупредительный огонь.

17:45 — Самолет с Пелоси сел в Тайване. Теперь будет самое интересное — реакция Китая.

17:44 — Предположительно борт, на котором может находиться Пелоси, заходит на посадку.

17:42 — «Китай примет решительные меры по защите государственного суверенитета и территориальной целостности», — МИД Китая.

17:41 — Полиция разогнала митинг против визита Пелоси у отеля Grand Hyatt на Тайване.

17:40 — Китайские истребители Су-35 пересекают Тайваньский пролив и летят в сторону Тайбэя, сообщает канал CGTN.

17:37 — Десятки истребителей ВВС США подняты с баз в Японии курсом на Тайвань.

17:37 — Самолет, на котором может быть Пелоси, заходит на посадку в сторону Тайбэя.

Курсор ранее писал, что Борт с Пэлоси вошел в зону ПВО Тайваня. Тайваньские истребители сопровождают борт Нэнси Пелоси, которая уже вошла в воздушное пространство Тайваня, в то время как Китай уже закрыл воздушное пространство в этом направлении.

Также сообщалось, что Тайваньский аэропорт «Таоюань» минировали перед визитом Пелоси. Ранее в СМИ Тайваня писали, что Пелоси прибудет в другой аэропорт «Суншань», который обслуживает небольшую часть международных рейсов в Тайбэй.