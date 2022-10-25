ООН: спецтрибунал не позволит рф избежать наказания за преступления

Создание специального международного трибунала должно заполнить правовой пробел относительно возможности привлечения россии* к ответственности за преступление агрессии.

Об этом заявляли участники дискуссии, организованной рядом стран в штаб-квартире ООН.

Постпред Эстонии при ООН Рейн Таммсаар подчеркнул, что агрессор не может оставаться безнаказанным. Он призвал мир двигаться к созданию трибунала, который был бы дополнением к Международному уголовному суду».

Постпред Лихтенштейна при ООН Кристиан Венавезер напомнил определение преступления агрессии, которое предусматривает индивидуальную уголовную ответственность высших должностных лиц государства. Он отметил, что для привлечения к ответственности руководства рф существует два пути. Первый – Совет Безопасности ООН может уполномочить на это Международный уголовный суд, «действительно имеющий юрисдикцию относительно преступления агрессии».

Второй путь – «создание специального трибунала для этой конкретной ситуации и для этого конкретного типа агрессии – в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая, безусловно, имеет юридические полномочия сделать это», добавил Венавезер.

По словам советницы по правовым вопросам МИД Латвии Кристине Лицис, Генеральная Ассамблея в своих резолюциях определила, что действия россии являются преступлением агрессии и осудила их. Поскольку МУС не может осуществлять правосудие по преступлению агрессии из-за позиции рф, «этот пробел относительно возможности привлечения к ответственности должен быть закрыт», подчеркнула она. По ее мнению, создание специального трибунала для осуществления юрисдикции относительно преступления агрессии против Украины в настоящее время является наиболее реалистичным вариантом.

«Курсор» писал ранее, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, в арсенале российской федерации сейчас имеется только около 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!