Оппозиция поможет правительству принять новую версию Закона о гражданстве

Религиозный сионистский депутат Кнессета разрабатывает новую версию Закона о гражданстве, направленную на ограничение запросов на воссоединение семей палестинских арабов.

Правые законодатели в оппозиции готовы помочь правительству Беннета принять продление закона, строго ограничивающего запросы палестинских арабов на воссоединение семей в Израиле.

Об этом пишет Arutz Sheva.

В докладе, опубликованном в среду утром, утверждается, что спустя несколько месяцев после того, как коалиция не смогла принять законопроект о продлении действия Закона о гражданстве Израиля в редакции 2003 года, оппозиционные законодатели готовятся сотрудничать с правительством, чтобы предотвратить волну запросов на воссоединение семей от жителей Палестинской автономии.

В воскресенье влиятельный министерский комитет по законодательству — группа министров правительства, уполномоченная официально поддерживать законопроекты коалиции в Кнессете — должен проголосовать по измененному варианту продления срока действия Закона о гражданстве 2003 года. Новый вариант был разработан депутатом Симхой Ротманом (Религиозно-сионистская партия), который ранее представил поправку к Основному закону Израиля, закрепляющую Закон о гражданстве 2003 года в квазиконституционном каноне Израиля.

Новый проект Ротмана похож на продление закона 2003 года, который правительство не смогло принять в июле, но добавляет четкие квоты, более строго ограничивающие воссоединение семей, и призывает к большей прозрачности в отношении выдачи разрешений на въезд в Израиль и правового статуса арабов Палестинской автономии в Израиле.

«Впервые в истории Государства Израиль есть представители коалиции, которые хотят в большом количестве ввезти в Израиль арабов из Иудеи и Самарии», — сказал Ротман.

«Поэтому мы должны обеспечить сохранение статус-кво и установить квоты и прозрачность в Законе о гражданстве».

Курсор также писал, что Мансур Аббас заявил, что «Мы будем голосовать против закона Шакед о гражданстве». Председатель партии РААМ Мансур Аббас в субботу вечером высказался по поводу закона о гражданстве, который препятствует объединению семей палестинских арабов и который должен быть вынесен на голосование в министерском комитете по законодательству.

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