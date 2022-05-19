Оппозиция празднует развал правящей коалиции

«Ликуд», «Шас» и «Религиозный сионизм» приветствуют потенциальный конец правительства Беннета-Лапида после ухода депутата партии МЕРЕЦ, хотя члены партии надеются, что она передумает.

Израильская оппозиция в четверг торжествует по поводу возможного конца коалиционного правительства, поскольку еще один член коалиции объявил о своей отставке, в то время как члены партии МЕРЕЦ выразили надежду, что ее еще можно переубедить.

Шаг Ринави Зоаби оставил коалицию в меньшинстве в парламенте с 59 местами. Хотя остальные 61 депутат вряд ли едины, оппозиция теперь будет надеяться, что ей удастся собрать большинство для голосования за роспуск парламента.

Старший член Ликуда Ярив Левин заявил, что «неудачное правительство» премьер-министра Нафтали Беннета и его партнера министра иностранных дел Яира Лапида «превратилось в правительство меньшинства».

«Теперь ясно, что правительство потеряло право на существование».

Депутат Ликуда Май Голан написала в Твиттере: «Первое израильско-палестинское правительство на пути в мусорную кучу истории».

Лидер партии ШАС Арье Дери отдал должное мудрецу II века рабби Шимону Бар Йохаю, годовщину смерти которого в среду вечером отметили тысячи паломников на горе Мерон.

«Заслуги святого [раввина] помогут нам убрать с земли злое правительство», — написал он в Твиттере.

Глава крайне правой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич также похвалил умершего раввина, «на которого можно рассчитывать в трудные времена».

Идит Сильман, которая была председателем коалиции до своей отставки в прошлом месяце, разместила в Instagram цитату из Книги Эстер: «Избавление для евреев придет из другого места».

Курсор ранее писал, что депутат Кнессета от МЕРЕЦ Ринави Зоаби вышла из коалиции, оставив ее в меньшинстве. В письме к Беннетту арабская депутат сказала, что «не может поддержать коалицию, которая позорно преследует» ее общество. И Беннет, и левая партия МЕРЕЦ были удивлены ее письмом и узнали о нем из сообщений СМИ.