Опрос: американцы рассказали, каким видят идеального президента

6 из 10 респондентов не хотят, чтобы Трамп или Байден баллотировались в 2024 году.

Жители США выразили свои предпочтения в отношении характеристик, которые они находят привлекательными в президенте, и тех, которые, по их мнению, не имеют значения.

Об этом сообщает USA TODAY.

В опросе приняли участие 1000 зарегистрированных избирателей. Его провели по стационарным и мобильным телефонам 7-11 декабря, погрешность составляет 3,1%.

По словам директора Саффолкского центра политических исследований Дэвида Палеологоса, общая вакансия, основываясь на результатах опроса, может выглядеть примерно так:

«Нужен 51-65-летний губернатор с опытом ведения бизнеса, склонный к компромиссу и желательно с опытом службы в армии»

Он утверждает, что на президентских выборах 2024 года в настоящее время нет заявленных идеальных кандидатов, потому что ни президент Джо Байден, ни бывший президент Дональд Трамп не подходят под это описание.

«Более 6 из 10 говорят, что не хотят, чтобы Трамп или Байден баллотировались в 2024 году», – добавил Палеологос.

Возраст?

Лучший вариант – более поздний средний возраст, от 51 до 65 лет. Эту возрастную группу выбрали 50% опрошенных. Еще 25% выбрали более ранний средний возраст, от 35 до 50 лет. 8% заявили, что идеальному президенту будет от 66 до 80 лет. Менее 1% выбрали президента в возрасте 80 лет и старше.

Иначе говоря, только четыре респондента из 1000 опрошенных выбрали эту самую старшую возрастную группу.

Более молодые избиратели чаще предпочитали более молодых президентов. Среди лиц моложе 35 лет 41% заявили, что возраст их идеального президента составляет от 35 до 50 лет, что является самой молодой возрастной группой, имеющей право занимать этот пост.

Президент женского пола?

Большинство избирателей, 55%, добровольно заявили, что пол для не имеет значения. Это может быть сюрпризом для многих женщин-кандидатов, которые полагают, что столкнулись с политическими препятствиями из-за своей половой принадлежности.

Среди республиканцев чуть больше отдают предпочтение мужчинам, а среди демократов – женщинам. Однако независимым политическим деятелям в 63% случаях безразличен этот критерий.

Важен ли эффект родного города?

Большинство опрошенных, 57%, заявили, что не имеет значения, откуда родом президент. Те, кто сказал, что это имеет значение, были склонны отдавать предпочтение кому-то из своей части страны. Региональное притяжение было самым сильным в центре страны, его выбрали 27% жителей Среднего Запада.

Какая партия?

Не стало шоком, что избиратели-демократы в подавляющем большинстве хотели, чтобы президентом был демократ (71%), а избиратели-республиканцы в подавляющем большинстве хотели, чтобы был республиканец (74%).

Но была заметная поддержка президента, не связанного ни с одной из основных политических партий. Такого мнения придерживались не только две трети независимых (67%), но и 17% демократов и 13% республиканцев.

Младшие избиратели были меньше всего привязаны к партии. Среди тех, кому от 18 до 35 лет, 31% предпочли президента-демократа, а 19% – республиканца, но 41% сказали, что их идеальным президентом был бы независимый президент.

Стиль руководства: компромисс или нет?

От 57% до 34% случаев американцы хотят видеть президента, который идет на компромисс, чтобы добиться цели, а не того, кто придерживается принципов, несмотря ни на что.

Политический опыт?

Опыт работы в политике был воспринят большинством избирателей как плюс. Демократы предпочли сенаторов губернаторам. Республиканцы, что может отражать антипатию Республиканской партии ко всему, что связано с Вашингтоном, предпочли губернаторов сенаторам.

Среди республиканцев зафиксирована некоторая негативная реакция на политический опыт. 32%, предпочли бы кого-то без политического опыта.

Деловой опыт?

Существовали также партийные разногласия по поводу ценности делового опыта для идеального президента. 56% заявили, что идеальный президент должен иметь опыт работы в бизнесе. Это включало подавляющее большинство 85% республиканцев.

Однако среди демократов, похоже, была некоторая негативная реакция на корпоративный опыт. 55–29% предпочли президента без опыта работы в бизнесе.

Военный опыт?

Служба в армии была явным преимуществом среди республиканцев; 61% сказали, что их идеальный президент служил бы в армии. Демократические взгляды были более неоднозначными: 31% поддерживали президента, который служил; 37% предпочли того, у кого его не было. Еще 31% добровольно заявили, что это не имеет значения.

«Курсор» сообщал, что еврейские лидеры США предупредили Израиль о новой опасности.

Помимо этого недавно Трамп заявил, что Байден умственно отсталый.