Трамп заявил, что Байден умственно отсталый

Экс-президент США обрушился с критикой на ряд ведущих государственных структур.

Бывший американский президент-республиканец Дональд Трамп опубликовал рождественское послание, где он заявил, что демократы – радикальные левые марксисты, пытающиеся уничтожить США, а действующий президента США Джо Байден – умственно отсталый.

Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», – написало он.

Дополнительно Трамп раскритиковал министерство юстиции США, которое он назвал «министерством несправедливости», а также пожелал «всем любви».

Ранее мы рассказывали, что комитет Палаты представителей США от 6 января в своем отчете заключил, что Дональд Трамп является преступным участником в «состоящем из нескольких частей заговоре». Члены последнего преследовали цель отмены законных результатов президентских выборов 2020 года. По мнению членов комитете, Трамп не предпринял какие-либо действия, которые могли бы помешать тем, кто атаковал Капитолий.

Член палаты представителей от штата Миссисипи Бенни Томпсон написал, что «Трамп зажег этот огонь». 9 членов двухпартийной комиссии заключили, что «восстание серьезно угрожало демократии и «поставило под угрозу жизни американских законодателей». Подробнее о 814-страничном отчете комиссии читайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Байден во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о ханукальном чуде.

Помимо этого в США раввины пообещали запретить выступления некоторых членов правительства Израиля в своих общинах.