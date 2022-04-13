Опрос: Байден теряет поддержку американских евреев

Согласно новому опросу почти 40 процентов американских евреев не одобряют действия президента Байдена. Однако больше 70 процентов положительно высказываются относительно позиции Байдена по войне в Украине.

Хорошей новостью для Джо Байдена является то, что большинство американских евреев одобряют работу, которую он выполняет. Плохая новость заключается в том, что в новом опросе 63% — это резкое двузначное падение по сравнению с прошлым годом.

Опрос, опубликованный в среду Институтом еврейского электората, группой, возглавляемой еврейскими демократами, показал, что рейтинг одобрения Байдена снизился с 80% в опросе, проведенном той же организацией в июле прошлого года. Его рейтинг неодобрения в этом году составляет 37%, увеличившись с 20% в июле прошлого года.

Оба опроса были проведены компанией GBAO Strategies. Институт еврейского электората позитивно оценил эти цифры. «Американцы еврейского происхождения продолжают поддерживать президента Байдена и Демократическую партию на более высоком уровне, чем в целом американское избирательное население, и эта тенденция, похоже, сохранится на промежуточных выборах в этом году и в будущем», — сказал председатель группы Мартин Фрост, бывший еврейский конгрессмен-демократ из Техаса.

За последний год показатели одобрения деятельности Байдена в целом резко упали, что стало результатом неудачного вывода войск из Афганистана, продолжающейся пандемией и инфляцией, которую его правительство не может остановить. Его рейтинг одобрения в целом держится на уровне 42%, что является самым низким показателем за все время его президентства. Еврейские избиратели обычно отдают предпочтение демократам.

Одна из областей, где Байден получил хорошие оценки среди евреев, это его отношение к войне россии против Украины: 72% одобряют его действия.

Курсор ранее писал, что Байден впервые обвинил путина в геноциде в Украине. Президент США сказал, что глава рф «пытается стереть с лица земли идею быть украинцем», но добавляет, что окончательное решение примут юристы, что может повлечь за собой обязательство действовать.