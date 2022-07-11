Опрос: Новая партия Ганца и Саара получит 14 мест

Новый опрос показывает, что блоку Нетаниягу не хватает двух мест для большинства, необходимого для формирования коалиции большинства. Интересно, что по этому опросу партия Ямина вообще не попадет в Кнессет.

Новый опрос, проведенный Дуди Хасид и опубликованный Kan News, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, то Ликуд был бы крупнейшей партией с 34 местами.

Партия «Еш Атид» была бы второй по величине партией с 23 местами. Новый объединенный список партий «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» занял бы третье место с 14 местами. Партия «Религиозный сионизм» станет последней партией, получившей двузначное число — 10 мест.

Партия ШАС получит восемь мест, а другая партия харедим — Яадут а-Тора — получит семь мест. Объединенный арабский список получит шесть мест, «НДИ» и «Авода» — по пять мест, а «Мерец» и «РААМ» — по четыре места.

Партия «Ямина» получит всего 1,9% голосов и не сможет получить ни одного места в Кнессете 25-го созыва.

Согласно опросу, блок Нетаниягу получит 59 мест, что на два меньше 61 места, необходимого для формирования коалиции большинства.

Курсор ранее писал, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Также сообщалось, что Нетаниягу обещает подписать мирное соглашение с Саудовской Аравией в случае избрания. За два дня до прибытия президента США Байдена в Израиль бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал заключить полные мирные соглашения с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, если он победит на выборах в Кнессет 25-го созыва этой осенью и сформирует правительство.