Опрос: Новая партия Ганца и Саара получит 14 мест

Новый опрос, проведенный Дуди Хасид и опубликованный Kan News, показывает, что если бы выборы состоялись сегодня, то Ликуд был бы крупнейшей партией с 34 местами.
Партия «Еш Атид» была бы второй по величине партией с 23 местами. Новый объединенный список партий «Кахоль-Лаван» и «Тиква Хадаша» занял бы третье место с 14 местами. Партия «Религиозный сионизм» станет последней партией, получившей двузначное число — 10 мест.
Партия ШАС получит восемь мест, а другая партия харедим — Яадут а-Тора — получит семь мест. Объединенный арабский список получит шесть мест, «НДИ» и «Авода» — по пять мест, а «Мерец» и «РААМ» — по четыре места.
Партия «Ямина» получит всего 1,9% голосов и не сможет получить ни одного места в Кнессете 25-го созыва.
Согласно опросу, блок Нетаниягу получит 59 мест, что на два меньше 61 места, необходимого для формирования коалиции большинства.
Курсор ранее писал, что Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии. Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.
Также сообщалось, что Нетаниягу обещает подписать мирное соглашение с Саудовской Аравией в случае избрания. За два дня до прибытия президента США Байдена в Израиль бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал заключить полные мирные соглашения с Саудовской Аравией и другими арабскими странами, если он победит на выборах в Кнессет 25-го созыва этой осенью и сформирует правительство.