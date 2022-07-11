Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии

Ганц и Саар провели первое совместное заседание своей новой объединенной партии «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша» и заявили о своей цели сформировать коалицию после предстоящих выборов.
«Наша цель — положить конец политическому кризису и создать стабильное, широкое… правительство, которое будет работать полный срок», — говорит Ганц.
«Сегодня Израилю нужно патриотическое… руководство, которое сможет вывести его из дипломатического кризиса и обеспечить его будущее», — отметил Саар.
«Мы не позволим машине яда, лжи, фальшивых новостей и клеветы работать сверхурочно, пытаясь отвлечь нас от этой цели», — добавляет он, намекая на Ликуд и его лидера Биньямина Нетаниягу.
Курсор ранее писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.
Также сообщалось, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.