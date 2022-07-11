Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии

19:37, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
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Фото: Flash90

Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Ганц и Саар провели первое совместное заседание своей новой объединенной партии «Кахоль-Лаван  — Тиква Хадаша» и заявили о своей цели сформировать коалицию после предстоящих выборов.

«Наша цель — положить конец политическому кризису и создать стабильное, широкое… правительство, которое будет работать полный срок», — говорит Ганц.

«Сегодня Израилю нужно патриотическое… руководство, которое сможет вывести его из дипломатического кризиса и обеспечить его будущее», — отметил Саар.

«Мы не позволим машине яда, лжи, фальшивых новостей и клеветы работать сверхурочно, пытаясь отвлечь нас от этой цели», — добавляет он, намекая на Ликуд и его лидера Биньямина Нетаниягу.

Курсор ранее писал, что Яир Голан призвал объединить партии Мерец и Аводу. После того, как стало известно о заключении соглашения между «Тиква Хадаша» и «Кахоль-Лаван» о выдвижении своей кандидатуры на выборах, член Мерец Яир Голан, который баллотируется на пост главы своей партии, призывает к созданию аналогичного союза на левом фланге.

Также сообщалось, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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