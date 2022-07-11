Ганц и Саар провели первое заседание объединенной партии

Министр обороны и министр юстиции провели заседание новой партии и заявили, что намерены сформировать коалицию после следующих выборов, которые запланированы на ноябрь.

Ганц и Саар провели первое совместное заседание своей новой объединенной партии «Кахоль-Лаван — Тиква Хадаша» и заявили о своей цели сформировать коалицию после предстоящих выборов.

«Наша цель — положить конец политическому кризису и создать стабильное, широкое… правительство, которое будет работать полный срок», — говорит Ганц.

«Сегодня Израилю нужно патриотическое… руководство, которое сможет вывести его из дипломатического кризиса и обеспечить его будущее», — отметил Саар.

«Мы не позволим машине яда, лжи, фальшивых новостей и клеветы работать сверхурочно, пытаясь отвлечь нас от этой цели», — добавляет он, намекая на Ликуд и его лидера Биньямина Нетаниягу.