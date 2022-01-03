Депутаты от левых партий угрожают парализовать Кнессет

2 декабря 10 депутатов из левых партий («Авода», «Кахоль-лаван» и МЕРЕЦ) заявили, что не хотят подписывать реформу об импорте овощей и фруктов. Они направили письмо Либерману и Фореру, в котором заявили, что это означало бы нарушение коалиционного соглашения.

Более того, подписавшие письмо депутаты выступили с угрозами, что не будут посещать голосования в Кнессете, если министерство финансов и министерство сельского хозяйства решат все же утвердить новые квоты на ввоз овощей и фруктов. Депутаты уверены, что переговоры по поводу новшества в законодательстве следует продолжить. Делать это нужно с представителями этой сферы деятельности «без ножа у горла».

Напомним, что еще 23 декабря был опубликован проект решения об отмене ввозных пошлин на фрукты и овощи.

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