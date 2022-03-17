Парламент Литвы единогласно поддержал создание бесполетной зоны над Украиной

Также премьер-министр Словении Янез Янса публично призвал к введению бесполетной зоны. А парламент Эстонии призвал 29 своих партнеров по НАТО рассмотреть этот вопрос.

Парламент Литвы единогласно принял резолюцию, призывающую к созданию бесполетной зоны над Украиной, присоединившись к призыву таких стран, как Эстония и Словения.

В резолюции говорится, что бесполетная зона позволит миротворцам ООН обеспечить безопасность гуманитарных коридоров и безопасность украинских атомных электростанций и хранилищ ядерных отходов.

НАТО категорически исключает какую-либо роль военного альянса в создании и обеспечении бесполетной зоны над Украиной для защиты от российских авиаударов по Украине. Вчера генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «ситуация может стать еще хуже, если НАТО предпримет действия, которые фактически превратят ее в полномасштабную войну между НАТО и россией*».

Курсор ранее писал, что Украина освободила из российского плена похищенного мэра Мелитополя. Украинские спецслужбы в ходе спецоперации смогли освободить похищенного и вывезенного в Луганск мэра Мелитополя — Ивана Федорова. В днр его собирались судить за якобы спонсирование «Правого сектора».

Кроме того, путин заявил, что санкции в отношении россии не имеют ничего общего с Украиной. В обращении к членам кабинета министров по поводу финансового положения россии путин заявил, что санкции против москвы не являются прямым результатом войны в Украине, а являются частью более масштабного плана по нанесению вреда и «демонтажу» россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!