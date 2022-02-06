Партия РААМ угрожает коалиции из-за спорного законопроекта

Представители партии РААМ, как заявляет Валид Таха, могут голосовать по поводу законопроекта о гражданстве так, как они захотят, если «коалиция не будет следить за дисциплиной».

В четверг руководство коалиции приняло решение позволить депутатам проголосовать по совести по спорным законопроектам о гражданстве, которые ужесточат иммиграционный контроль и усложнят получение гражданства палестинцами, вступающими в брак с израильскими арабами.

Об этом пишет JPost,

Глава фракции РААМ Валид Таха ответил в воскресенье, что депутаты его партии могут голосовать за все, что захотят, если коалиция не будет следить за дисциплиной.

Существует три версии законопроекта, авторами которых являются министр внутренних дел Айелет Шакед, депутат от Религиозно-сионистской партии Симха Ротман и депутат от Ликуда Ави Дихтер, и все они будут вынесены на голосование на следующей неделе. До сих пор коалиция не смогла принять все эти законопроекты из-за внутренних разногласий и отказа оппозиции принять любой законопроект, спонсируемый коалицией.

Новая стратегия отказа от коалиции направлена на то, чтобы хотя бы одна версия законопроекта могла быть принята в качестве закона, как того требует Высший суд справедливости. Однако Мерец, которая выступает против всех трех версий законопроекта, поклялась отомстить коалиции.

«Мы выступаем против этого жестокого законопроекта», — заявила министр Мерец Тамар Зандберг в интервью каналу Кнессета. «Разрешение свободы голосования — это красивый способ сказать, что нужно подорвать коалицию. Для нас это неприемлемо. Коалиция не может работать таким образом. В коалиции из 61 депутата мы можем многое сделать. Будут предприняты шаги».

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.