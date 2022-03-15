Россия ввела санкции против Байдена и Блинкена

Представители рф заявили во вторник, что страна внесла президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и других высокопоставленных чиновников в «черный список».

Россия во вторник ввела персональные санкции против президента Джо Байдена, представителей руководства США и связанных с ними лиц, говорится в заявлении МИД рф*.

«В ответ на серию беспрецедентных санкций, запрещающих, в частности, въезд в США высшим должностным лицам российской федерации… С 15 марта президент Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Л. Остин и еще 10 человек включены в российский «стоп-лист» и подлежат ответным санкциям, им запрещен въезд в россию», — говорится в заявлении МИД рф.

Министерство иностранных дел заявило, что поддерживает официальные отношения с Вашингтоном и в случае необходимости обеспечит возможность контактов на высоком уровне с людьми из списка.

После вторжения россии в Украину 24 февраля многие западные страны объявили о масштабных санкциях против россии, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Кроме того, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.

Кремль назвал эти меры экономической войной, подобной которой не было, так как его экономика получила мощный удар по всем фронтам.

Курсор ранее писал, что переговоры между Украиной и россией возобновились. «Возобновлены консультации по основной переговорной площадке. Вопросы общего регулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны», — написал Подоляк в Twitter.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!