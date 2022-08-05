Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи

Нэнси Пелоси в азиатском турне посетила демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи, где встретилась с американскими солдатами под командованием генерала Пола ЛаКамеры.

Об этом передает CNN.

Во время посещения демилитаризованной зоны и авиабазы ​​Осан мы передали благодарность Конгрессу и страны за патриотическую службу наших военнослужащих, стоящих на страже демократии на Корейском полуострове, сообщила спикер Палаты представителей США.

Находясь в Сеуле, Пелоси встретилась со спикером Национальной ассамблеи Южной Кореи и другими членами парламента страны.

Далее Пелоси посетит Японию, которая станет последней в азиатском турне спикера Палаты представителей США.

«Курсор» опубликовал ранее итоги американо-китайского конфликта: Нэнси Пелоси провела две встречи, а Тайвань получил санкции от Китая. Результатом визита американского спикера стали наложенные Китаем санкции на Тайвань, а США пообещали поддержку островного государства.

Мы освещали ОНЛАЙН: Визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Наш сайт информировал, что Аббас выразил поддержку Китаю на фоне визита Пелоси. Офис президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса опубликовал заявление, в котором подтверждается поддержка Рамаллой Китайской Народной Республики, «ее суверенитета и территориальной целостности».