Перехват разговора: солдат из ОРДЛО жалуется, что россияне к ним относятся «как к пушечному мясу»

Украинские спецслужбы перехватили очередной разговор российских солдат. На записи военный так называемой «лднр», который воюет на стороне рф*, рассказал своей жене об отношении к таким подразделениям на фронте со стороны россиян. Военный ожидает контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении и жалуется, что войска рф отходят, а их оставляют на произвол судьбы.

Об этом говорится в очередном перехвате ГУР Минобороны.

«Мы их оставили, чтобы их сейчас зафигачили, а мы потом по ним отработаем», — говорится в разговоре. Захватчик рассказывает, что у них в полку уже около 50 «самострелов», и из 1 500 человек осталось меньше тысячи, их ряды постоянно уменьшаются. «Они нас просто бросают, как мясо», — говорит он.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!