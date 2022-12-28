Перехват разговора: войска рф используют мобилизованных как «щит» для техники

Войска рф* используют мобилизованных в качестве защитного «щита» для своей военной техники. Несмотря на то, что они несут значительные потери живой силы, ее продолжают ценить крайне низко. Часто потери даже не теряют.

Об этом говорится в очередном перехвате разговора российского захватчика, который публикует украинская разведка.

Солдат рассказывает своему знакомому, что их жизни ничего не значат, а потому в бой сначала идут не танки, а люди. При этом он добавил, что «здесь нету регулярных войск, здесь мы одни мобилизованные». Командование пытается сохранить технику, а не людей, признает он. Это все понимают и потому моральный дух крайне низкий, многие ищут возможность сбежать.

Солдат также рассказал о случае, когда после трех «прилетов» по позициям россиян, батальон сбежал на «Урале», покинув других.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!