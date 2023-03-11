Переименование россии в Московию: в мид рф агрессивно ответили на инициативу Украины

Представитель МИД рф* мария захарова молниеносно отреагировала на петицию украинского народа, который предложил переименовать россию в Московию, дабы не дать россиянам пристаивать себе заслуги других государства, в частности, Киевской Руси.

Она заявила, что поручение президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру страны изучить возможность переименования россии в Московию является «свидетельством попытки создания «анти-России».

«Он каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — отметила она.

Ранее стало известно, что Зеленский, принял решение рассмотреть электронную петицию, которая предлагает изменить официальное название россии на «московия». Автор петиции, которая набрала более 25 тыс. подписей, утверждает, что исторически россия была известна как Московия. Он также предлагает заменить термины «российский» на «московский» и «российская федерация» — на «Московская федерация».

Автор ссылается на то, что «московия» была использована в европейских и азиатских языках, а также появлялась на исторических картах XVI-XIX веков. Он также отмечает, что россия существует только 301 год, с момента, когда московский царь Петр I превратил московское царство в российскую империю.