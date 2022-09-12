Пленный российский солдат рассказал, как его командование позорно бежало от ВСУ

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба СБУ.
«За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия утратила веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», – говорит 20-летний гранатометчик.
Захватчик признается, что ему удалось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным рф.
В СБУ заверили, что с каждым днем врагу будет становиться все более невыносимо на украинской земле.
«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».
Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!