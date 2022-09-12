Пленный российский солдат рассказал, как его командование позорно бежало от ВСУ

Солдат рф*, который с марта дислоцировался в Чугуевском районе Харьковской области, рассказал сотрудникам СБУ, как контрнаступление ВСУ деморализовало войска вс россии и те окончательно утратили веру в победу.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба СБУ.

«За весь период пребывания на территории Украины я понял, что российская армия утратила веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя», – говорит 20-летний гранатометчик.

Захватчик признается, что ему удалось выжить, потому что вовремя сдался в плен. Рекомендует делать это и другим военным рф.

В СБУ заверили, что с каждым днем ​​врагу будет становиться все более невыносимо на украинской земле.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!