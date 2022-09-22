Перенос посольства Великобритании в Иерусалим: Яир Лапид прокомментировал заявление Лиз Трасс

На встрече в ООН Лиз Трасс заявила, что она взвешивает «текущее местонахождение посольства Великобритании в Израиле».

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила премьер-министру Яиру Лапиду в среду в Организации Объединенных Наций, что рассматривает вопрос о переводе посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим.

Пресс-секретарь Даунинг-стрит сообщила The Guardian, что Трасс рассказала Лапиду, что рассматривает «текущее местоположение посольства Великобритании в Израиле».

Лапид поблагодарил британского лидера за рассмотрение этого шага. «Мы продолжим укреплять партнерство между странами», — сказал он.

Позже сегодня утром Лапид написал в своем твиттере: «Я благодарю мою хорошую подругу, премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая заявила, что положительно рассматривает вопрос о переносе посольства Великобритании в Иерусалим, столицу Израиля — мы будем продолжать укреплять партнерство между странами”.

Когда бывший президент США Дональд Трамп приказал Вашингтону переместить свое посольство в Иерусалим в 2017 году, тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй раскритиковала этот шаг.

Однако в прошлом месяце перед тем, как стать премьер-министром, Трасс сказала британской консервативной организации «Друзья Израиля», что она пересмотрит решение Великобритании остаться в Тель-Авиве, если она станет британским лидером.

«Я понимаю важность и деликатность расположения посольства Великобритании в Израиле. У меня было много бесед на эту тему с моим хорошим другом премьер-министром Яиром Лапидом», — сказала она.

Как сообщал Курсор, Лиз Трасс стала третьей женщиной премьер-министром Великобритании. Она победила своего прямого конкурента Риши Сунака с отрывом в 35% голосов (60399 против 81326).