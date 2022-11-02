Подсчитано более 60% бюллетеней: сколько мест у праворелигиозного блока Нетаниягу

Если Раам, Балад или Мерец не смогут добиться представительства в Кнессете, это еще больше повысит шансы Нетаниягу на формирование коалиции.

В Центральной избирательной комиссии продолжается подсчет голосов, и в настоящее время подсчитано 62 процента от общего числа поданных бюллетеней.

На данный момент комитет подсчитал 3 020 710 голосов.

תוצאות האמת לאחר ספירת 62.4% מהקולות pic.twitter.com/iJu8JjNh9T — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 2, 2022

Праворелигиозный блок Биньямина Нетаниягу продолжает лидировать и, исходя из текущих подсчетов, получит 69 мест, хотя это число будет меняться по мере обработки большего количества бюллетеней.

Экзитполы предсказали блоку Нетаниягу 62 места, чего достаточно, чтобы получить большинство и сформировать коалицию в 120-местном Кнессете.

Левая партия Мерец с 3,17% в настоящее время близка к минимуму в 3,25% голосов, необходимому для получения представительства в Кнессет, хотя некоторые социологи прогнозируют, что партия пройдет и получит около четырех-пяти мест в окончательных подсчетах.

Согласно текущим подсчетам, исламистская партия Раам, которая, по прогнозам, получит четыре места в экзит-полах, также находится ниже избирательного порога в 2,47%.

Оппозиционная партия Араб Балад также находится чуть ниже порога, набрав 2,75% от общего числа голосов.

Если Раам, Балад или Мерец не смогут добиться представительства в Кнессете, это еще больше повысит шансы Нетаниягу на формирование коалиции.

Текущий подсчет не отражает общего числа голосов, поскольку бюллетени поступают из разных районов страны в разное время, и проценты, отведенные каждой партии, вероятно, изменятся по мере продолжения подсчета.

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