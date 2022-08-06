Полиция Косово сообщила об очередном обстреле на границе с Сербией

Полиция Косово в субботу заявила, что неизвестные в очередной раз обстреляли ее во время патрулирования на искусственном озере Газиводе на границе с Сербией.
Об этом говорится в сообщении косовской полиции.
Когда полицейское подразделение разворачивало патрульную лодку в озере, в ее сторону раздались около 10 выстрелов. Правоохранители отмечают, что пострадавших нет, но расценивают это как намеренную провокацию и продолжают следить за ситуацией.
Премьер-министр Косово Альбин Курти, комментируя инцидент, возложил ответственность за него на «уголовные банды на севере территории», где проживают косовские сербы.
По его словам, криминальные банды продолжают свою работу и потому правоохранители будут вынуждены действовать жестко в случае их активизации.
Как сообщал ранее Курсор, 1 августа силы НАТО обеспечивали контроль на приграничных территориях Сербии и Косово и проследили за разборкой установленных баррикад.
«Курсор» писал об отсрочке конфликта: в Косово отложили изменение номерных знаков.
Редакция сообщала, что в Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово. Президент Сербии Александр Вучич намекнул на возможное военное решение конфликта. По его словам, если Приштина «решит преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».