Полиция Косово сообщила об очередном обстреле на границе с Сербией

20:01, Сегодня
Политика, Мировые новости, Новости СНГ
флаги сербии и косово фото
Фото: depositphotos.com

Полиция Косово в субботу заявила, что неизвестные в очередной раз обстреляли ее во время патрулирования на искусственном озере Газиводе на границе с Сербией. Об этом говорится в сообщении косовской полиции. Когда полицейское подразделение разворачивало патрульную лодку в озере, в ее сторону раздались около 10 выстрелов. Правоохранители отмечают, что пострадавших нет, но расценивают это как намеренную провокацию и продолжают следить за ситуацией. Премьер-министр …

Полиция Косово в субботу заявила, что неизвестные в очередной раз обстреляли ее во время патрулирования на искусственном озере Газиводе на границе с Сербией.

Об этом говорится в сообщении косовской полиции.

Когда полицейское подразделение разворачивало патрульную лодку в озере, в ее сторону раздались около 10 выстрелов. Правоохранители отмечают, что пострадавших нет, но расценивают это как намеренную провокацию и продолжают следить за ситуацией.

Премьер-министр Косово Альбин Курти, комментируя инцидент, возложил ответственность за него на «уголовные банды на севере территории», где проживают косовские сербы.

По его словам, криминальные банды продолжают свою работу и потому правоохранители будут вынуждены действовать жестко в случае их активизации.

Как сообщал ранее Курсор, 1 августа силы НАТО обеспечивали контроль на приграничных территориях Сербии и Косово и проследили за разборкой установленных баррикад.

«Курсор» писал об отсрочке конфликта: в Косово отложили изменение номерных знаков.

Редакция сообщала, что в Сербии заявили, что их армия не пересекала границу Косово. Президент Сербии Александр Вучич намекнул на возможное военное решение конфликта. По его словам, если Приштина «решит преследовать сербов, плохо обращаться с сербами, убивать сербов, Сербия победит».

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Автор материала:
Тали Малкина
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