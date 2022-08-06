Полиция Косово сообщила об очередном обстреле на границе с Сербией

Полиция Косово в субботу заявила, что неизвестные в очередной раз обстреляли ее во время патрулирования на искусственном озере Газиводе на границе с Сербией. Об этом говорится в сообщении косовской полиции. Когда полицейское подразделение разворачивало патрульную лодку в озере, в ее сторону раздались около 10 выстрелов. Правоохранители отмечают, что пострадавших нет, но расценивают это как намеренную провокацию и продолжают следить за ситуацией. Премьер-министр …

Полиция Косово в субботу заявила, что неизвестные в очередной раз обстреляли ее во время патрулирования на искусственном озере Газиводе на границе с Сербией.

Об этом говорится в сообщении косовской полиции.

Когда полицейское подразделение разворачивало патрульную лодку в озере, в ее сторону раздались около 10 выстрелов. Правоохранители отмечают, что пострадавших нет, но расценивают это как намеренную провокацию и продолжают следить за ситуацией.

Премьер-министр Косово Альбин Курти, комментируя инцидент, возложил ответственность за него на «уголовные банды на севере территории», где проживают косовские сербы.

По его словам, криминальные банды продолжают свою работу и потому правоохранители будут вынуждены действовать жестко в случае их активизации.