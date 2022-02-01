Полномочия президента Армении официально прекращены

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены. Это произошло после опубликования соответствующего протокола спикером парламента Аленой Симоньян во вторник 1 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.
«В связи с отставкой президента республики, полномочия президента Армена Саркисяна считаются прекращенными, в соответствии с требованиями статьи 142 Конституции и пункта 2 части 1 статьи 147 Регламента Национального собрания (парламента — ред.)», — говорится в заявлении Симоняна.
В Армении досрочные президентские выборы проводятся не ранее чем через 25 дней и не позднее чем через 35 дней после появления вакансии. До этого момента главой государства будет выступать председатель парламента. Президент страны избирается парламентом сроком на семь лет. Один и тот же человек может быть избран президентом только один раз. Право выдвижения имеет не менее четверти от общего числа членов парламента.
Курсор ранее писал, что Армения обвинила Азербайджан в нападении. Ситуация на восточной границе Армении является очень напряженной. Во время локальных боев была, если верить сообщению армянского МИДа, использована бронетехника, огнестрельное оружие и даже артиллерия.
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