Полномочия президента Армении официально прекращены

В стране досрочные президентские выборы проводятся не ранее чем через 25 дней и не позднее чем через 35 дней после появления вакансии. До этого момента главой государства будет выступать председатель парламента.

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены. Это произошло после опубликования соответствующего протокола спикером парламента Аленой Симоньян во вторник 1 февраля, сообщается на сайте законодательного органа.

«В связи с отставкой президента республики, полномочия президента Армена Саркисяна считаются прекращенными, в соответствии с требованиями статьи 142 Конституции и пункта 2 части 1 статьи 147 Регламента Национального собрания (парламента — ред.)», — говорится в заявлении Симоняна.

В Армении досрочные президентские выборы проводятся не ранее чем через 25 дней и не позднее чем через 35 дней после появления вакансии. До этого момента главой государства будет выступать председатель парламента. Президент страны избирается парламентом сроком на семь лет. Один и тот же человек может быть избран президентом только один раз. Право выдвижения имеет не менее четверти от общего числа членов парламента.

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