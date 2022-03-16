Польша призывает к вооруженной «миротворческой миссии НАТО для помощи Украине

Вице-премьер Польши заявляет, что НАТО должно сделать все для того, чтобы в Украине воцарил мир — по его мнению для этого недостаточно «невооруженной миссии».

Польша призывает к созданию миротворческой миссии НАТО «под защитой вооруженных сил» для помощи Украине.

«Это не может быть невооруженная миссия», — говорит вице-премьер Ярослав Качиньский. «Она должна быть направлена на оказание гуманитарной и мирной помощи».

Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022

Он обратился с этим призывом в тот момент, когда премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вместе с другими европейскими лидерами посещает президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

В Твиттере Матеуш Моравецкий предостерегает Европу от того, чтобы позволить Украине отойти к россии*.

«Курсор» сообщал ранее, что Зеленский призвал оккупантов освободить похищенного мэра одного из украинских городов. Президент Украины делает все возможное для его освобождения.

Также сообщалось, что Украина отвергла предложение россии о принятии нейтрального статуса. Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не была милитарным государством, которое нападало или планировало напасть на соседей, в отличие от РФ. Поэтому сегодня Украина хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!