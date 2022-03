Польша призывает к вооруженной «миротворческой миссии НАТО для помощи Украине

Польша призывает к созданию миротворческой миссии НАТО «под защитой вооруженных сил» для помощи Украине.

«Это не может быть невооруженная миссия», — говорит вице-премьер Ярослав Качиньский. «Она должна быть направлена на оказание гуманитарной и мирной помощи».

Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022