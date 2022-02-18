Польша заявила, что готова помочь людям, вынужденным бежать из Украины

Ранее заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова заявили о том, что в случае необходимости Молдова поможет в эвакуации израильтян и евреев из Украины.

Польша готова помочь людям, которые будут вынуждены покинуть Украину в случае российского вторжения, заявил в пятницу министр обороны Польши Мариуш Блащак.

«Что касается кризиса, который, безусловно, будет вызван, если Россия нападет на Украину, я хочу подчеркнуть, что мы готовы помочь тем, кто будет вынужден покинуть Украину», — сказал он во время совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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