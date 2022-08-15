«Получит по заслугам»: группа депутатов взбунтовалась против Идит Сильман

Группа депутатов коалиции блокирует отделение Сильман от «Ямины». «Она получит по заслугам», — сказала Малиновская.

Достигнув соглашения с партией «Ямина» о своем выходе, чтобы баллотироваться с другой фракцией на выборах 1 ноября, депутат Кнессета Идит Сильман блокируется четырьмя депутатами коалиции от других партий, которые хотят, чтобы она «получила то, что заслуживает».

«Сильман получит по заслугам», — сказала депутат от «Исраэль Бейтену» Юлия Малиновская после того, как она, член парламента от «Аводы» Эмили Моатти и депутаты от «Еш Атид» Боаз Топоровский и Моше Тур Паз торпедировали комитет палаты представителей Кнессета, проголосовавший за одобрение ее выхода из «Ямины».

Тур-Паз подтвердил The Times of Israel, что его намерение состоит в том, чтобы заблокировать выход Сильмана из «Ямины».

Отметим, что Сильман должна выйти из Кнессета до 15 сентября, если она хочет баллотироваться на предстоящих выборах от другой партии.

«Курсор» писал ранее, что стало известно, как присоединение Айзенкота повлияет на картину выборов.