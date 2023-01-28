Посол Израиля в Германии: Мы поддерживаем Украину больше, чем известно общественности

Израиль поддерживает Украину в войне против россии*. И помощь от нашей страны предоставляется в большем масштабе, чем известно общественности. Потому эту тему не любят комментировать должностные лица.
Об этом заявил посол Израиля в Германии Рон Просор в интервью WAZ.
Просор призвал отнестись с пониманием к сдержанной позиции страны относительно военной помощи Киеву и сдержанным высказываниям политиков относительно действий рф.
Посол добавил, что Израиль помогает Украине, «но за кулисами и значительно больше, чем известно». По его словам, Израиль вынужден действовать тихо, поскольку в россии находится большая еврейская община.
Просор добавил, что израильская армия регулярно прекращает поставки вооружений из Ирана в Сирию и Ливан. Среди них – иранские беспилотники и ракеты, которые россия использует в Украине. И это лишь вершина айсберга. Вероятно, что озвучить, чем и как израильские военные и специалисты помогали украинцам смогут только после завершения войны.
Стоит напомнить, что 3 января 2023 года новый глава МИД Израиль Эли Коэн анонсировал, что изменит политику МИД по украинскому вопросу. До этого, еще в октябре прошлого года, Израиль официально отказался поставлять Украине оружие для борьбы с российскими оккупантами. Однако Бени Ганц позже все же уточнил, что определенная помощь Киеву оказывается.
«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.
Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.
* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!