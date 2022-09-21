Посол США: Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками провала россии

Фальшивые референдумы и мобилизация являются признаками слабости и провала россии* в развязанной ею войне против Украины.

Об этом заявила в Твиттере посол США в Украине Бриджит Бринк.

По ее словам, Соединенные Штаты никогда не признают претензий россии на якобы аннексированную украинскую территорию. «Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — отметила Бринк.

Ранее глава госдумы рф вячеслав володин выступил за присоединение временно захваченных территорий Донецкой и Луганской областей Украины к составу россии. российские СМИ пишут, что на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины оккупационные администрации решили провести «референдумы о присоединении к россии».

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!