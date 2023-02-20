Посол США: Израиль может делать все, что считает нужным, мы прикроем его

В ходе выступления на конференции еврейских лидеров в Иерусалиме, посол США в Израиле Том Найдс заявил, что соглашение по ядерной программе Ирана в настоящее время заморожено.

Об этом сообщает «Израиль. Сегодня«.

По его словам, причиной является отказ США вести непосредственные переговоры с Ираном до тех пор, пока последний поставляет беспилотники *россии для использования их во время боевых действий против украинцев.

«Сегодня нет никаких шансов, что мы вернемся за стол переговоров. Как сказал президент Байден, мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Иран получит ядерное оружие, на повестке дня сегодня все варианты, Израиль может и должен делать все, что считает нужным, и мы прикроем его. Угроза ядерного Ирана – это угроза не только Израилю, она нависает над Ближним Востоком и Америкой, мы сосредоточены на этом. Сотрудничество между Израилем и США в отношении Ирана с каждым днем крепнет», — сказал посол.

Напомним, что министр обороны Израиля Йоав Галант заявил на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Иран стремится к уничтожению Государства Израиль и угрожает не только его безопасности, но и стабильности Европы и мира в целом. По словам Галанта, международному сообществу необходимо объединить силы и предпринять срочные и быстрые шаги, чтобы остановить оружейные сделки, которые ведет Иран, и создать эффективный механизм наказания.

Напомним, аналитики Разведывательного управления Министерства обороны отмечают, что Иран стал самым значительным военным покровителем москвы в войне в Украине. По словам экспертов, Иран становится мировым лидером в производстве дешевых и смертоносных беспилотников и Тегеран использует войну в Украине как витрину для своих технологий.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!