В США рассказали, зачем Ирану понадобилось ввязываться в войну в Украине

Аналитики Разведывательного управления Министерства обороны отмечают, что Иран стал самым значительным военным покровителем москвы в войне в Украине.

Иран становится мировым лидером в производстве дешевых и смертоносных беспилотников, заявили представители США The Guardian во вторник, добавив, что Тегеран использует войну в Украине как витрину для своих технологий.

Аналитики Разведывательного управления Министерства обороны описали, как Иран превратился из регионального игрока в области беспилотных летательных аппаратов на Ближнем Востоке в самого значительного военного сторонника москвы* в войне.

Вопреки опровержениям министерства иностранных дел Ирана того, что его беспилотники использовались в смертоносных нападениях в Украине, в том числе против гражданской энергетической инфраструктуры, официальные лица США поделились рассекреченными разведывательными данными, демонстрирующими, что иранские беспилотники, использованные в атаках на Ближнем Востоке, идентичны тем дронам, используемым в Украине.

По данным The Guardian, один чиновник назвал Тегеран мировым лидером в производстве дешевых и очень эффективных дронов.

Иран поставил в россию три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed 131 и 136, используемые москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам, и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и несут ракетную боевую нагрузку, говорится в сообщении.

Чиновники заявили The Guardian, что, используя кадры полета и обломки дронов-самоубийц и многоцелевых беспилотников, они стремились опровергнуть заявления Ирана о том, что его беспилотники не использовались в Украине, поскольку США добиваются более широкой поддержки санкций против Ирана из-за его поставок беспилотников.

Первоначально Иран отверг утверждения о том, что он предоставил россии беспилотники, но министр иностранных дел страны Хосейн Амир-Абдоллахян в конце концов признал это, хотя и заявил, что поставки были осуществлены до начала войны.

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