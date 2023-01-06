Потери войск рф в Украине уже превысили 110 тысяч, раненых намного больше

По состоянию на утро 6 января с начала войны украинские военные ликвидировали около 110 тысяч 250 российских захватчиков. Только за минувшие сутки були убиты 530 захватчиков из рф*.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Фейсбуке.

Стоит добавить, что эти цифры учитывают только официально подтвержденные факты гибели. Реальное число погибших может быть куда больше, так как украинская сторона не может оперативно получать данные о потерях рф на оккупированные территориях и в зонах боевых действий. Кроме того, часть убитых скрывают сами россияне. сжигая или прикапывая тела.

По оценкам военных экспертов, число раненых российских солдат давно превышает 200 тысяч, однако установить их точное число сложно, так как кремль всячески скрывает эту информацию.

Россияне также теряют в Украине дорогостоящую технику. Так, защитники Украины уничтожили вражеских танков 3064 (+23) единицы, боевых бронированных машин – 6124 (+16), артиллерийских систем – 2059 (+8), РСЗО – 431 (+5), средств ПВО – 215 (+0), самолетов – 285 (+1),вертолетов – 272 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0), крылатых ракет ‒ 723 (+0), кораблей / катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4797 (+38), специальной техники – 182 (+0).

«Курсор» писал, что для армии рф задача «минимум» состоит в том, чтобы удержать уже захваченные территории на юге Украины и сохранить сухопутный коридор с аннексированным Крымом, а также попытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.