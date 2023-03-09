В центре Тель-Авива произошел теракт: ранены три человека

В Тель-Авиве произошла стрельба в кафе, расположенном на перекрестке улиц Дизенгоф и Бен-Гурион. В результате теракта получили ранения как минимум три человека.

Об этом сообщает «Израиль Сегодня«.

По словам гендиректора Службы скорой помощи Эли Бин, трое раненых были доставлены в больницу «Ихилов». Один из пострадавших находится в критическом состоянии, второй — в тяжелом. Состояние третьего раненого медики расценивают как средней тяжести.

Службы безопасности подтвердили, что стрельба имеет террористический характер нападения. По словам очевидцев, террористов было двое.

«Это нападение, один из террористов нейтрализован или ликвидирован — прошу всех демонстрантов прекратить демонстрацию и разойтись по домам», — сообщил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи.

Предварительно известно, что погибших среди израильтян нет, а террорист был ликвидирован. Полиция предполагает, что у стрелка был сообщник. Сейчас правоохранители занимаются его поиском. В район, где произошел теракт, переброшены дополнительные силы полиции и спецназа.

Напомним, четверо жителей Иудеи и Самарии были арестованы ШАБАКом за подготовку к террористическим актам. Среди них был 24-летний Ахмед Махмуд Абу Цалах, который был завербован ХАМАСом во время учебы в турецком университете. После его допроса были задержаны также его соученики — Ойс Махмуд Абу Цалах, Цалах Махмуд Абу Цалах и Хасин Пуаз Акара. Они прошли военную подготовку в секторе Газа и планировали совершить несколько терактов, включая взрыв бомбы.

Ранее ЦАХАЛ задержал террористов, которые убили израильтянина в Иерихоне. Операция по задержанию подозреваемых была проведена совместно ЦАХАЛом, ШАБАКом и пограничной полицией. Один из преступников попытался сбежать, но был задержан, получив при этом ранение.