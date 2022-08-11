Праймериз Ликуда: кто на пути к победе после подсчета трети голосов

Первые пять мест в списке «Ликуда», по-видимому, достанутся: депутатам Яриву Левину, Эли Коэну, Йоаву Галланту, Давиду (Дуди) Амсалему и Амиру Охане.

Около 79 735 членов «Ликуда» проголосовали в течение дня в среду на первичных выборах крупнейшей партии Израиля.

Процент членов «Ликуда», отдавших свои голоса на праймериз, составил 58%, что идентично предыдущим праймериз, которые проводились в 2019 году.

По состоянию на утро четверга подсчитано 36% голосов на общенациональных выборах в Ликуд. Приблизительно 25 мест зарезервировано для национальных кандидатов из ожидаемых 35 мест, которые Ликуд получит на выборах.

В настоящее время первые пять мест занимают: депутаты Ярив Левин, Эли Коэн, Йоав Галлант, Давид (Дуди) Амсалем и Амир Охана.

Следующими пятью являются депутаты Йоав Киш, Нир Баркат, Мири Регев, Ави Дихтер и Исраэль Кац.

За ними следуют депутаты Кнессета Мики Зоар, Давид Битан, Шломо Кархи, вернувшийся кандидат Дэнни Данон и Хаим Кац. За ними идут депутаты Юлий Эдельштейн, Офир Акунис, Галит Дистал Атбарян, новичок Боаз Бисмут и Офир Кац.

На 21-25 местах расположились члены Кнессета Эти Атиа, Кети Шитрит, Мэй Голан, Гила Гамлиэль и Цахи Ханегби.

Напомним, что главный претендент на место в предвыборном списке партии «Ликуд» в Тель-Авивском округе Дуду Ланиадо был отстранен от участия в праймериз партийной избирательной комиссией. Так, он скрыл данные о своем криминальном прошлом.