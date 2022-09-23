Правящий военный генерал Судана рассказал, в каком случае посетит Израиль

Несмотря на вялые усилия по нормализации на фоне политических беспорядков и переворота, генерал Абдель-Фаттах Бурхан заявил, что не против «примирения».

Правящий военный генерал Судана заявил в четверг, что посетит Израиль, если его пригласят, стремясь продвинуть застопорившиеся усилия по нормализации отношений.

Выступая перед Ассошиэйтед Пресс в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, генерала Абдель-Фаттаха Бурхана спросили, посетит ли он, как лидер Судана, Израиль, что укрепит отношения, которые до сих пор находятся на низком уровне.

«Основа отношений — примирение, поэтому, если будет представлено приглашение и есть средства для этого, я поеду», — сказал Бурхан.

Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в октябре 2020 года в рамках поддерживаемых США соглашений Авраама, серии сделок, в рамках которых еврейское государство установило связи с тремя другими арабскими странами. Несколькими месяцами ранее Бурхан поговорил с тогдашним премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Уганде на изначально необъявленной встрече, которая ознаменовала крупный дипломатический прорыв, проложивший путь к пакту о нормализации отношений.

Однако процесс установления дипломатических отношений застопорился после достижения соглашения о нормализации на фоне разногласий по поводу разделения власти между военными и гражданскими властями Судана, кульминацией которых стал переворот в октябре прошлого года.

Как сообщал Курсор, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Израиль.