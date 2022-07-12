Правые депутаты раскритиковали новые действия правительства в отношении палестинцев

Депутаты Ликуда и Религиозного сионизма заявили, что «правительство Лапида и Ганца продолжает представлять «шаги по укреплению доверия» по отношению к палестинцам».

Правые законодатели осудили объявленные правительством жесты в адрес палестинцев в преддверии визита президента США Джо Байдена, назвав их «капитуляцией перед террором».

Член Ликуда Юлий Эдельштейн заявил: «Левое правительство [премьер-министра Яира] Лапида и [министра обороны Бени] Ганца, срок полномочий которого скоро истекает, продолжает представлять «шаги по укреплению доверия» по отношению к палестинцам, забывая при этом об укреплении доверия с собственными жителями и народом».

«Пришло время вернуться к правильной политике израильской власти и отодвинуть палестинцев далеко в сторону от региональной повестки дня», — говорит он.

Депутат от Религиозного сионизма Офир Софер утверждает, что «тысячи незаконных арабских домов узакониваются» и что «строительство в Иерусалиме отменяется, а гонка за умиротворением [президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса] получает значительный попутный ветер в «укреплении доверительных» связей с тем, кто платит тем, кто убивает наш народ».

«Это капитуляция перед террором, не меньше и не больше».