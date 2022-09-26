В Ливане ждут предложения касаемо морской границы с Израилем от посредника США

Ливан ожидает, что к концу недели американский посредник Амос Хохштейн предоставит письменное предложение, касающееся демаркации морской границы с Израилем.

На прошлой неделе в Нью-Йорке состоялась встреча вице-спикера парламента Ливана Элиаса Абу-Сааба и президента Ливана Мишеля Ауна, где первый проинформировал второго относительно соглашения с Израилем.

Об этом сообщает издание «Детали».

В последнее время посредник США Хохштейн пытается способствовать достижению компромисса между Израилем и Ливаном касаемо морской границы, благодаря которому обе страны могли бы начать добычу газа на морском шельфе.

25 сентября, 25 сентября, премьер-министр Яир Лапид созвал заседание по вопросам безопасности в контексте эскалации со стороны «Хизбаллы» на фоне переговоров с Ливаном относительно морской границы. В нем приняли участие министр обороны Бени Ганц, заместитель премьер-министра Нафтали Беннет и высокопоставленные чиновники оборонного ведомства и разведывательного сообщества.

Прежде всего там обсуждался вопрос подготовки безопасности к началу добычи газа из месторождения «Кариш», расположенное к югу от спорного района. Это происходит на фоне угроз от лидера «Хизбаллы» Хасана Насралла, который заявил, что в случае начала добычи газа будет пересечена «красная линия», а также он пообещал ответ от террористической организации.

Также «Курсор» сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона не сможет помешать нанести Израилю ответный удар по Ливану, если газовое месторождение атакует «Хизбалла». По его словам, Силы безопасности страны сами будут решать, как отвечать на угрозы или уже состоявшиеся атаки.

Помимо этого, недавно министр обороны Бени Ганц заявил о попытках Ирана «купить» Ливан.